Временное правительство Сирии подписало всеобъемлющее соглашение с курдами

Лидер переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа вчера, 10 марта, подписал соглашение с Демократическими силами Сирии (ДСС), сообщает Associated Press. Оно включает прекращение огня и внедрение общественных и военных институтов, контролируемых курдами на северо-востоке страны, в государственную систему управления.

По условиям соглашения, которые должны быть выполнены до конца года, центральное правительство получит контроль над всеми пограничными пунктами с Ираком и Турцией, аэропортами и нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Курды, проживающие на территории страны, в свою очередь, получат гарантии соблюдения всех «конституционных прав», включая использование и преподавание курдского языка, что было запрещено во времена правления Асадов. Соглашение должно способствовать возвращению сотен тысяч курдов в свои дома. Соглашение гарантирует курдам и право на гражданство.

Соглашение, подписанное с ДСС,— попытка временного президента страны объединить страну после гражданской войны, длившейся почти 14 лет. Однако подписание совпало с объявлением действующего правительства об окончании военной операции в приморских провинциях Латакия, Тартус и Хомс против отрядов алавитов. С 6 марта жертвами этих столкновений, как сообщается, стали свыше 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований.

Кирилл Сарханянц