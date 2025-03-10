Трамп: США «почти возобновили» обмен разведданными с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведывательными данными с Киевом. Он добавил, что ждет хороших результатов от предстоящих переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы почти это сделали»,— ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность отмены решения по разведданным (цитата по Reuters).

Президент США также выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Украиной. По его словам, на этой неделе Вашингтон и Киев добьются «большого прогресса». При этом он добавил, что Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.

После спора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского отношения двух стран обострились. 4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разведывательное исправление».