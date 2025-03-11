Первую ИИ-модель от Foxconn обучили всего за четыре недели

Тайваньская компания Foxconn представила свою первую большую языковую модель искусственного интеллекта под названием FoxBrain. Обучение модели заняло всего четыре недели и проводилось с использованием 120 графических процессоров Nvidia H100.

FoxBrain основана на архитектуре Llama 3.1 от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и оптимизирована для традиционного китайского языка, используемого на Тайване. Модель обладает возможностями анализа данных, математических вычислений, логических рассуждений, совместной работы с документами и генерации программного кода.

FoxBrain немного уступает китайской модели DeepSeek, однако ее общая производительность близка к мировым стандартам. Foxconn планирует использовать FoxBrain для улучшения управления производством и цепочками поставок.

Евгений Федуненко