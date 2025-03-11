На подлете к Москве сбиты шесть беспилотников

Над Раменским городским округом сбиты шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов, по его словам, разрушений нет.

По дронам отработали силы ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб сейчас работают на местах падений обломков беспилотников, говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.

Ночью 11 марта объявления об опасности атаки беспилотников были сделаны в Курской и Рязанской областях. Местные СМИ в обоих регионах писали о работе систем ПВО. О разрушениях на земле не сообщалось.