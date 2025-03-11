Журналисты Bloomberg сообщили о планах Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

Главный политический корреспондент Bloomberg TV Эннмари Хордерн сообщила в соцсети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Официально эта информация не подтверждена.

В своем сообщении госпожа Хордерн отмечает, что информация о планах Стива Уиткоффа стала известна ей и еще одному журналисту — репортеру Bloomberg News Дженни Леонард из президентского пула — от «осведомленных людей». В аккаунте Дженни Леонард сообщения о планах Стива Уиткоффа нет — есть только ретвит записи Эннмари Хордерн.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США. В составе американской делегации был Стив Уиткофф. 11 марта в Джидде запланирована встреча делегаций США и Украины. «Я думаю, что мы отправляемся туда с надеждой на достижение существенного прогресса»,— сказал господин Уиткофф Fox News в преддверии встречи.