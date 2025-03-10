Главные новости за 11 марта. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов
Бывшие сотрудники воронежской ЕР выступили в суде по делу Романа Жогова.
Под Белгородом к 2030 году планируют сформировать туристический кластер.
Хинштейн объяснил непоставку кислородных баллонов по просьбе оператора БПЛА.
Белгородец погиб при атаке БПЛА в Шебекине.
Минобороны: освобождены два села и хутор в Суджанском районе Курской области.
79 курян удалось вернуть с Украины с августа 2024 года.
Экс-глава федерального издательства стал врио замгубернатора Тамбовской области.
«Балтика» с заводом в Воронеже повысила цены на пиво.
Тамбовская птицефабрика возместила 1,7 млн рублей ущерба за загрязнение реки.
«Тамбовавтодор» возглавил Виктор Соколов.