Главные новости за 11 марта. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов

Бывшие сотрудники воронежской ЕР выступили в суде по делу Романа Жогова.

Под Белгородом к 2030 году планируют сформировать туристический кластер.

Хинштейн объяснил непоставку кислородных баллонов по просьбе оператора БПЛА.

Белгородец погиб при атаке БПЛА в Шебекине.

Минобороны: освобождены два села и хутор в Суджанском районе Курской области.

79 курян удалось вернуть с Украины с августа 2024 года.

Экс-глава федерального издательства стал врио замгубернатора Тамбовской области.

«Балтика» с заводом в Воронеже повысила цены на пиво.

Тамбовская птицефабрика возместила 1,7 млн рублей ущерба за загрязнение реки.

«Тамбовавтодор» возглавил Виктор Соколов.