79 курян удалось вернуть с Украины с августа 2024 года

С августа 2024 года в Россию удалось вернуть 79 жителей Курской области, которые оказались на Украине после вторжения ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио первого замгубернатора — председателя правительства региона Александра Чепика.

Также господин Чепик рассказал, что с августа 2024 года почти 152,6 тыс. жителей приграничья Курской области покинули свои дома. Возглавлявший ранее регион Александр Смирнов сообщал в сентябре, что из-за боевых действий были переселены «свыше 150 тыс. жителей».

Первая группа из 46 человек, включая 12 детей, среди которых новорожденный и ребенок младше трех лет, вернулась в Россию 22 ноября, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вторая эвакуация, состоявшаяся 3 марта, охватила 33 человека, преимущественно детей и пожилых людей. Из них девять человек были госпитализированы.

Точное число жителей Курской области, находящихся на Украине, пока неизвестно. Российский Красный Крест сообщил о 6 225 заявках на розыск пропавших без вести. По данным организации, к 20 января удалось найти 1 419 человек.

В середине октября госпожа Москалькова заявила, что в аппарат уполномоченного поступили обращения о поиске около 1 тыс. курян, насильно вывезенных ВСУ.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального масштаба.

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Егор Якимов