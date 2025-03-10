Хинштейн объяснил непоставку кислородных баллонов по просьбе оператора БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал в своем Telegram-канале «тему с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов». Он пояснил, что гумпомощь не была направлена в связи с отсутствием необходимых данных о получателе и соответствующей заявки. Также выяснилось, что о ней просил не имеющий на это право военнослужащий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн заверил, что военнослужащие на курском направлении всегда могут рассчитывать на его поддержку

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн заверил, что военнослужащие на курском направлении всегда могут рассчитывать на его поддержку

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Глава региона рассказал, что его помощники получили голосовое сообщение от некоего Моисея, который сказал, что его подразделение «выполняет задачи на курском направлении». Он попросил передать им кислородные баллоны. Однако на вопросы о подразделении и своих персональных данных сказал только, что служит в спецназе. Связаться через закрытую военную связь отказался. Никаких официальных заявок после этого не прислал.

«Направлять помощь, непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет. Тем более существует четкий алгоритм, установленный региональным оперативным штабом: заявки нам направляют командиры частей и подразделений, которые мы в тот же день согласовываем с военным командованием. Это делается не для галочки, а для того, чтобы четко понимать: запрашиваемая помощь действительно нужна и дойдет до своего адресата»,— рассказал Александр Хинштейн.

Впоследствии выяснилось, что Моисей — оператор БПЛА, прикомандированный из другого подразделения к спецназу «Ахмат». Полномочий на обращение за помощью к правительству региона ему не давали. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале попросил не тиражировать недостоверную информацию и обещал «разобраться с Моисеем на своем уровне», выбрать для него наказание.

Алина Морозова