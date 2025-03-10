Бывшие сотрудники воронежской ЕР выступили в суде по делу Романа Жогова

В Центральном райсуде Воронежа прошло очередное заседание по уголовному делу политтехнолога и руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме Романа Жогова. В заседании приняли участие два свидетеля защиты — заместитель генерального директора АО «СЗ ДСК» по связям с общественностью Оксана Красных, ранее работавшая пресс-секретарем реготделения партии, и экс-руководитель исполкома ЕР, а ныне самозанятый в сфере консалтинга Евгений Чевычалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, Романа Жогова судят по делу регионального Следственного комитета о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2010 году господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом. Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что после его обращения к видному партийцу Юрию Волину Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была по факту его надбавкой за работу на выборах.

Отвечая на вопросы защиты Оксана Красных рассказала об обстоятельствах работы в пресс-службе: «У меня был отдел, которого де-юре не существовало, но де-факто был серьезной пресс-службой, которая выполняла функции в нашем регионе. Это были люди, привлеченные из других отделов, они были трудоустроены в разных местах, у некоторых были ставки помощников, но работали они у нас. Если это была ставка исполкомовская, то им могли доплачивать с помощью ставки помощника депутата. Потому что на тех заработных платах, которые были в исполкоме в то время, не будет работать простой человек, не то что специалист хорошего уровня. А у нас в пресс-службе, я считаю, были самые крутые сотрудники». По словам свидетеля, такая практика начала существовать до ее прихода в партию в 2009 году.

Госпожа Красных исключила, что Роман Жогов мог влиять на то, идет ли Александр Провоторов на выборы: «Абсурдное обвинение. Один человек не может влиять на судьбу другого. Провоторов, насколько я знаю, работал до Романа Владимировича. И тут какой-то новичок Жогов... Нет...». Самого обвиняемого свидетель охарактеризовала как «рубаха-парня»: «Очень наивный, из него можно вить веревки, потому что он очень жалостливый. Я не раз видела, как к нему приходили какие-нибудь лентяи, которые говорили: Роман Владимирович, отпустите, нам нужно маму в больницу отвезти, ребенка из садика забрать. Он их отпускал, а потом сидел и делал их технические задачи. Я его за это критиковала». Оксана Красных отметила, что обвиняемый был ее наставником и идеологическим двигателем всех выборных кампаний: «Он допоздна задерживался, он всегда был на связи, по округам ездил, работал по выходным».

Евгений Чевычалов также опроверг возможность влияния Романа Жогова на участие Александра Провоторова в выборах. Он напомнил, что партия проводила предварительное голосование, для участников которого предоставлялись равные права: «Как можно повлиять, когда все зависит от того, как выступит кандидат, какое доверие людей к этому кандидату, и как они за него тайно голосуют, и потом независимая счетная комиссия проводит подсчет? Честно говоря, я вообще не знаю, кто мог повлиять». Также господин Чевычалов заявил, что зарплаты в исполкоме были низкими, и доплаты людям проводились через дополнительные ставки помощников депутатов. Как и Оксана Красных, бывший глава исполкома, отвечая на вопросы защиты, назвал Юрия Волина авторитетным сотрудником партии: «Я представлял его как советника секретаря. Такой единицы у нас не было, так я его обозначал неформально. Он был человеком грамотным и компетентным, с ним было приятно работать».

Следующее заседание по делу Романа Жогова пройдет 12 марта. По словам адвоката Николая Алимкина, на нем защита планирует завершить представление доказательств.

Сергей Толмачев