«Тамбовавтодор» возглавил Виктор Соколов

Директором областного учреждения «Тамбовавтодор» с 10 марта назначен Виктор Соколов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

По данным облправительства, ранее господин Соколов занимал пост заместителя директора и исполнял обязанности руководителя «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» мэрии Краснодара. На этой должности он в том числе занимался подготовкой рабочей документации и организовывал ремонтные дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

С сентября 2024 года исполняющим обязанности директора учреждения был Александр Зобнин.

В феврале сообщалось, что бывший глава «Тамбовавтодора» Дмитрий Попов получил условный срок за превышения полномочий. Суд установил, что в декабре 2020 года Попов подписал допсоглашение к госконтракту по строительству путепровода через железнодорожные пути от центральной части Мичуринска к местному агротехнопарку стоимостью более 1,4 млрд руб. Документ предусматривал авансовый платеж в сумме 140,5 млн руб. При этом контракт не предусматривал аванс, а работы в действительности не велись.

В сентябре прошлого года суд также приговорил бывшего замдиректора «Тамбовавтодора» Олега Назарова к трем с половиной годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.

Егор Якимов