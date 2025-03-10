Экс-глава федерального издательства стал врио замгубернатора Тамбовской области

Врио вице-губернатора Тамбовской области назначен Николай Федосеенков, который с сентября 2022 года возглавлял подведомственное Минобрнауки РФ издательство «Наука». Об этом стало известно на оперативном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николай Федосеенков родился в Москве. В 2007 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «Юриспруденция». С 2011 года работал в сфере научной коммуникации. В мае 2022-го стал и.о. директора ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр „Наука“».

В должности врио замгубернатора господин Федосеенков будет курировать работу министерства экономической и инвестиционной политики, министерства имущественных отношений и государственного заказа, министерства культуры и министерства туризма, а также управления организации проектной деятельности правительства региона.

«С назначением Николая Федосеенкова я завершаю формирование блока временно исполняющих обязанности заместителей главы Тамбовской области. Рассчитываю, что таким составом нам удастся дать новый импульс развитию нашего региона»,— заявил врио губернатора Евгений Первышов и поручил своим новым заместителям в течение двух месяцев ознакомиться с руководителями подведомственных им министерств и департаментов, а также при необходимости подготовить кадровые предложения.

В команду Евгения Первышова в Тамбовской области вошли как минимум три его бывших коллеги из Краснодара. Так, в ноябре 2024 года врио руководителя аппарата облправительства стал Валерий Карасев. В конце февраля врио руководителя секретариата правительства был назначен Дмитрий Медведев. На прошлой неделе пост врио вице-губернатора занял Владислав Ставицкий.

О смене главы Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова