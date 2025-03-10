«Балтика» с заводом в Воронеже повысила цены на пиво

Пивоваренная компания «Балтика» с заводом в Воронеже объявила о повышении цен на свою продукцию. Это следует из уведомлений ритейлерам, копии которых есть у «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пивоваренный завод «Балтики» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пивоваренный завод «Балтики» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Балтика» уже повысила цены на разливное пиво на 10% с начала года. В компании подтвердили отправку уведомлений, но не раскрыли точный размер повышения. Основной причиной индексации, как говорится в документах, стало ежегодное увеличение акциза на пиво: с конца 2024 года на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% он увеличился с 26 руб. до 30 руб. за литр.

В начале февраля датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group получил 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн за продажу пивоваренной компании «Балтика». Сделку закрыли в декабре 2024 года, покупателем выступило российское АО «ВГ Инвест».

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. В конце июня 2023 года пивоваренный холдинг сообщил о завершении поиска инвестора и подписании соглашения с будущим владельцем активов. В июле 2023-го президентским указом «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Тогда же компанию возглавил Тимур Боллоев, основавший ее и руководивший ею в 1990–2000-е годы. 2 декабря 2024 года Владимир Путин отменил национализацию «Балтики».

Подробнее о повышении цен на пиво читайте в материале «Ъ».