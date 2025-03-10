Главные новости за 10 марта. Новороссийск
Снос незаконно возведенных капитальных объектов продолжили в Новороссийске.
На пляж Новороссийска выбросило погибшего дельфина.
Власти Анапы требуют с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей.
В Новороссийске проведут военные учения 11 марта.
В Новороссийске ждут предложений жителей по изменению Правил землепользования и застройки.
Прокачка нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по маршруту Тенгиз — Новороссийск будет снижена в марте.
В Геленджике подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства спортзала.
Новороссийцев предупредили о механизированной уборке тротуаров в ночное время.
Первый рейд по выявлению нарушений движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Новороссийске выявил 14 нарушителей.
В Новороссийске завершил экскурсии самый известный гид-походник Анатолий Нечаев.