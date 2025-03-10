Главные новости за 10 марта. Новороссийск

Снос незаконно возведенных капитальных объектов продолжили в Новороссийске.

На пляж Новороссийска выбросило погибшего дельфина.

Власти Анапы требуют с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей.

В Новороссийске проведут военные учения 11 марта.

В Новороссийске ждут предложений жителей по изменению Правил землепользования и застройки.

Прокачка нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по маршруту Тенгиз — Новороссийск будет снижена в марте.

В Геленджике подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства спортзала.

Новороссийцев предупредили о механизированной уборке тротуаров в ночное время.

Первый рейд по выявлению нарушений движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Новороссийске выявил 14 нарушителей.

В Новороссийске завершил экскурсии самый известный гид-походник Анатолий Нечаев.