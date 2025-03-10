В Новороссийске завершил экскурсии самый известный гид-походник Анатолий Нечаев

Инструктор-проводник Новороссийска Анатолий Нечаев объявил о завершении экскурсий в своем сопровождении. Как сообщил «НР», 82-летний гид-походник не смог преодолеть маршрут в 13 км в своем походе к «Батарее Зубкова» с туристами 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с личной страницы Анатолия Нечаева в соцсети ВКонтакте Фото: Фото с личной страницы Анатолия Нечаева в соцсети ВКонтакте

«Уважаемые мои читатели, не волнуйтесь. Я здоров. Просто всему приходит срок. Искренне тронут вашим мнением обо мне и вашим беспокойством о моем здоровье. Большое вам спасибо. Значит, не зря живу»,— написал ВКонтакте Анатолий Нечаев.

Популярный гид водил походы по Новороссийску и его окрестностям на протяжении 15 лет. В год вместе с туристами он проходил 1,5 тыс. км. Буквально 26 февраля 2025 года он выходил кататься на коньках на лед в Суджукской лагуне. Туристы Новороссийска пишут в комментариях на странице Анатолия Нечаева, что надеются на его выздоровление и новые маршруты.

Алена Воробьева