В Геленджике подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства спортзала

В Геленджике за нарушение сроков выполнения работ по строительству спортивного зала в селе Пшада юридическое лицо и директор подрядной организации оштрафованы судом на сумму более 13 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Кубани. Название компании в ведомстве не уточняют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе надзора прокуратура Геленджика выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности низкие темпы исполнения контракта, существенное отставание от графика проведения строительных работ, что фактически повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В отношении юридического лица и директора подрядной организации возбудили административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Игорь Ремизов