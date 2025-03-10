В Геленджике подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства спортзала
В Геленджике за нарушение сроков выполнения работ по строительству спортивного зала в селе Пшада юридическое лицо и директор подрядной организации оштрафованы судом на сумму более 13 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Кубани. Название компании в ведомстве не уточняют.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе надзора прокуратура Геленджика выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности низкие темпы исполнения контракта, существенное отставание от графика проведения строительных работ, что фактически повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В отношении юридического лица и директора подрядной организации возбудили административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).