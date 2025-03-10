Новороссийцев предупредили о механизированной уборке тротуаров в ночное время

Жителей Новороссийска предупредили о работе коммунальных служб по механизированной уборке тротуаров в ночное время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, в связи с наступлением теплой погоды в городе-герое коммунальным службам предстоит убрать мусор с тротуаров и проезжей части, снять слой грязи на прилотковой части и выполнить финальную уборку после прохода техники.

Механизированная уборка тротуаров с помощью специальной техники, убирающей основную массу пыли и грязи, проводится в Новороссийске в ночное и дневное время. В первую очередь техника задействована в районе социально значимых объектов — детских садов, школ, поликлиник, больниц.

Алена Воробьева