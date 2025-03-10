В Новороссийске выявили 14 нарушителей на электросамокатах

Первый рейд по выявлению нарушений движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Новороссийске выявил 14 нарушителей. Об этом сообщил заместитель главы города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, рейд по выявлению нарушителей среди водителей электросамокатов провели для обеспечения безопасности пешеходов. В ходе рейда были выявлены 14 нарушителей движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) под запрещающий знак.

«Прошу пользователей СИМ обращать внимание на установленные запрещающие знаки и не использовать средства индивидуальной мобильности в местах с большим количеством скопления людей с целью предотвращения столкновения и несчастных случаев»,— написал господин Гавриков в своем Telegram-канале.

Также он уточнил, что большинство нарушителей на электросамокатах, открывших сезон в Новороссийске — подростки. При выявлении нарушений в использовании СИМ несовершеннолетними им указывалось на необходимость незамедлительной парковки. В отношении взрослых водителей электросамокатов было составлено три административных материала.

Алена Воробьева