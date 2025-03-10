Власти Анапы требуют с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей

Администрация Анапа подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг», судовладельцам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Информация об этом появилась в материалах картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа обратилась с исковым заявлением к «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг». Мэрия Анапы требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. — именно такая сумма оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. В дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.

До этого Новороссийская транспортная прокуратура через суд привлекла к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть-239», компанию ЗАО «Волгатранснефть» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» за нарушение технических регламентов с назначением штрафов в размере 60 тыс. руб., и 900 тыс. руб. соответственно.

Чуть меньшую сумму в 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг» намерен также взыскать собственник затонувшего танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл». Судно эксплуатировалось по договору аренды без экипажа для перевозки нефтепродуктов. При этом, уточняет «Ъ», собственник затонувшего танкера ООО «Каматрансойл» частично контролируется учредителями ООО «Кама Шиппинг».

15 декабря 2024 года у берегов Керченского пролива в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате произошло разрушение и затопление судов, что привело к разливу нефтепродуктов. 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута.

Алена Воробьева