На пляж Новороссийска выбросило погибшего дельфина

В Новороссийске на пляж Кристалл выбросило мертвого дельфина. Погибшего китообразного увезли специалисты Центра благоустройства, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации Южного района Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь. Как рассказали в Центре «Дельфа», это уже не первый случай с начала года, когда на берег выбрасывает ослабленных дельфинов. За последние две недели троих китообразных выбросило на пляжи Новороссийска, Геленджика и Мысхако. Спасти дельфинов не удалось.

Среди причин, которые называют специалисты – рыболовные сети, среди которых наибольшую опасность для дельфинов представляют сети для лова камбалы, ослабленный иммунитет китообразных после зимы, погодные условия и загрязнение моря, в том числе, возможные последствия от разлива мазута.

В Центре «Дельфа» напомнили, что помочь дельфинам самостоятельно или направив их в море, нельзя. Китообразные ослаблены, они не могут держаться на плаву самостоятельно. Оказать помощь им могут волонтеры.

Алена Воробьева