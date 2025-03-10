В Новороссийске ждут предложений жителей по изменению ПЗЗ

Жителям Новороссийска предложили принять участие в обсуждениях по изменению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Общественные обсуждения продлятся с 5 марта по 3 апреля 2025 года. Об этом рассказала заместитель главы Новороссийска Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По ее словам, проект изменений будет опубликован завтра, 11 марта, на портале Госуслуг и на сайте мэрии Новороссийска. Жители города-героя могут принять участие в общественных обсуждениях и направить свои предложения по электронной почте или Госуслуги по 20 марта 2025 года.

Ознакомиться с экспозициями проекта можно будет в районных и сельских администрациях по адресам: ул. Бирюзова, 6 (5-й этаж), ул. Волгоградская, 10, ул. Сакко и Ванцетти, 9, а также в поселке Верхнебаканском, селах Глебовское и Мысхако, станицах Натухаевская и Раевская, и на территории Цемдолины.

Итоговое заключение по результатам общественных обсуждений планируется опубликовать 3 апреля 2025 года.

Алена Воробьева