В Новороссийске проведут военные учения 11 марта

Во вторник, 11 марта, в Новороссийске пройдут военные учения по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров в Военной гавани. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Военные учения запланированы на вторник, 11 марта 2025 года, в период с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Они пройдут в акватории морского порта Новороссийск.

В ходе проведения учения будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева