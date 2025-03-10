В Новороссийске продолжили снос самовольных построек

Снос незаконно возведенных капитальных объектов продолжили в Новороссийске. Сегодня в селе Борисовка по решению суда снесена самовольная постройка, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Приморский районный суд Новороссийска вынес решение о сносе самовольно построенного здания в селе Борисовка три года назад. Владелец самостроя игнорировал решение суда до повторного обращения в суд администрации Новороссийска. В новом иске мэрия выразила намерение изъять у собственника земельный участок вместе с самовольной постройкой. После этого владелец осуществил снос незаконной постройки самостоятельно.

В 2024 году собственники в Новороссийске выполнили снос 10 незаконно возведенных капитальных объектов. Как уточнил сегодня в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, работа по выявлению и сносу объектов самовольного строительства будет продолжена.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в администрации города-героя сформировали реестр остановочных комплексов, которые подлежат ремонту до конца 2025 года. В список вошли 222 остановки.

Алена Воробьева