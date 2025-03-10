Бложья кара

Чертановский районный суд Москвы принял решение отправить блогера Александру Митрошину, известную в сети как «Матерь бложья», под домашний арест до 24 апреля. Также ей запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи. Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она получила более 127 млн руб. за счет уклонения от уплаты налогов. На них, как утверждается, она купила недвижимость в Москве. Следствие просило заключить Митрошину под стражу, так как обвиняемая якобы могла скрыться в ОАЭ, где постоянно проживала. Прокуратура отметила, что блогер полностью признала вину и пошла на сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мера пресечения кажется избыточной, ведь есть прецеденты, когда судебные разбирательства в отношении блогеров прекращались после уплаты ими задолженности по налогам, считает адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «Думаю, что в суде устанавливался именно тот факт, насколько она знала или не знала об уголовном преследовании. Одно дело, когда человек покинул пределы территории Российской Федерации и не знает о том, что тут есть какое-то уголовное дело, более того, пребывая в полной уверенности в том, что она погасила ущерб, связанный с недоимкой, пенями и штрафами по налоговому делу — это одно.

Она на совершенно законных основаниях летела по своему усмотрению, куда ей хочется, и находилась там какой-то период времени. Другое дело, если она знала, что возбуждено уголовное дело, и она привлекается в качестве подозреваемой или обвиняемой, и будучи осведомленной о данных фактах, она находилась за пределами территории Российской Федерации, то есть по факту скрывалась.

Насколько сурово решение суда? Такая мера пресечения в виде содержания под домашним арестом Александры Митрошиной в моем понимании все-таки избыточная, потому что тот же самый запрет определенных действий обеспечивал бы совершенно нормальный ход предварительного следствия. Избирать такую меру пресечения по обвинению, которое по своей сути является производным от основного состава преступления, по которому дело прекращено, вызывает и сожаление, и изумление.

И более того, если даже обратиться к кейсу Валерии Чекалиной, в отношении которой дело было прекращено как раз таки по аналогичным основаниям, а именно по уклонению от уплаты налогов, она возместила ущерб, и обвинение, связанное с легализацией денежных средство в отношении нее было снято, а дело прекращено в этой части. Можно было бы и ограничиться более мягкой мерой пресечения в отношении Александры Митрошиной».

У Митрошиной более 2,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ситуация с ней — важный сигнал другим блогерам о необходимости самим разбираться в налоговых вопросах, отмечает основатель коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Саша Митрошина для инфлюенсеров, которые начинали вести свои блоги с 2020 года, ролевая модель. Она создала очень много проектов, курсов, челленджей, вебинаров, которые связаны с тем, как быстро стать блогером, поэтому они за ней следят.

Такие показательные дела с лидерами мнений дают сигнал о том, что все-таки блогеры должны не просто делегировать, а понимать, кому делегируют, свои финансовые дела и следить за тем, как эта команда работает. Вы не только должны создавать продукт в социальных сетях, но и думать о том, кого бы будете привлекать в роли финансового директора, бухгалтера, и самому разбираться в том, что происходит. Именно эта вовлеченность может спасти блогеров от всех нарушений, в которые Митрошина, собственно, и попала».

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, на следующий день ее доставили в Москву. Расследование против блогера начали в 2023-м. По данным следствия, она задолжала налоговой службе более 214 млн руб. В мае того же года Митрошина заявила, что уплатила долг.

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Далила Цельбель