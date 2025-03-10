Азербайджан отказал в экстрадиции экс-судьи Елены Хахалевой

Азербайджанские власти не станут экстрадировать в Россию бывшую краснодарскую судью Елену Хахалеву, обвиняемую в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает местное издание Minval.az. Причины такого решения не уточняются. Адвокат экс-судьи сообщил «Ъ», что ему ничего не известно об отказе в экстрадиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

Елену Хахалеву заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. По версии следствия, судья на протяжении трех с половиной лет получала зарплату за те дни, когда она не работала. В частности, в период с января 2016 по июль 2019 года она 127 раз не приходила на работу без уважительных причин. Следствие оценило ущерб от действий бывшей судьи в 1,2 млн руб.

Сама Елена Хахалева отказалась добровольно вернуться в Россию. По ее мнению, уголовное преследование носит политический характер. Вину обвиняемая не признает.

Елену Хахалеву задержали в январе 2025 года в аэропорту Баку. По данным «Ъ», бывшая судья планировала лететь в Дубай. После задержания суд арестовал экс-судью на 40 дней, однако после рассмотрения апелляции меру пресечения изменили на передачу под надзор полиции.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Краснодарскую судью взяли под надзор».

Никита Черненко