Краснодарскую судью взяли под надзор

Экс-председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, задержанная в Баку десять дней назад, освобождена из-под ареста и передана под надзор азербайджанской полиции. Генеральная прокуратура Азербайджана рассматривает обращение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции госпожи Хахалевой, которая в 2022 году была объявлена в розыск по обвинению в мошенничестве и подлоге. Защита экс-судьи настаивает на необоснованности обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпоже Хахалевой смягчили меру пресечения

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Госпоже Хахалевой смягчили меру пресечения

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Апелляционный суд в Баку изменил меру пресечения в отношении гражданки России Елены Хахалевой, которая 24 января была помещена под стражу с целью осуществления правовых процедур, связанных с ее экстрадицией, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана. По данным “Ъ”, госпожа Хахалева намеревалась отправиться из бакинского международного аэропорта в Дубай, ее задержали при прохождении паспортного контроля. Елена Хахалева отказалась добровольно вернуться в Россию, утверждая, что ее уголовное преследование по обвинению в мошенничестве и подлоге носит политический характер. Суд первой инстанции арестовал экс-судью на срок 40 дней, однако по жалобе ее защиты мера пресечения была изменена на передачу под надзор полиции.

«В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции госпожи Хахалевой, поступившие из Генпрокуратуры России»,— говорится в сообщении азербайджанского надзорного ведомства.

Елена Хахалева, которая до 2019 года возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда, в 2022 году была объявлена в розыск. По версии Следственного комитета РФ, госпожа Хахалева в течение трех с половиной лет незаконно получала заработную плату за те дни, когда она отсутствовала на рабочем месте. С января 2016 по июль 2019 года она не появлялась на рабочем месте без уважительных причин 127 раз, при этом в табеле учета времени эти дни отмечались как рабочие, утверждает следствие. Предполагаемый ущерб бюджету составляет 1,2 млн руб. Адвокат экс-судьи Ярослав Краснощеков настаивает на том, что в действиях Елены Хахалевой нет признаков мошенничества или подлога, об этом сообщают СМИ со ссылкой на защитника. Ранее господин Краснощеков сообщал “Ъ”, что Елена Хахалева не скрывалась от следствия, а покинула Россию еще до возбуждения уголовного дела и осталась в Грузии.

Елена Хахалева оказалась в центре скандала летом 2017 года, после публикации в социальных сетях видеосюжетов о дорогостоящей свадьбе ее дочери, затем в СМИ появилась информация о ее якобы сомнительном дипломе Тбилисского университета.

Проверка совета судей Краснодарского края не выявила никаких нарушений в деятельности судьи Хахалевой, однако в 2019 году и она сама, и ее высокопоставленный родственник, председатель краевого суда Александр Чернов, лишились должностей в судебной системе.

В настоящее время сын экс-судьи Кирилл Хахалев является одним из ответчиков по иску прокуратуры и местных властей о сносе коттеджей и изъятии земельных участков в курортном поселке Ольгинка на Черном море. Анастасия Рязанская, гражданская супруга Кирилла Хахалева и внучка экс-председателя крайсуда Александра Чернова, участвует в качестве соответчицы в деле по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества господина Чернова и его семьи. Судебное заседание по иску надзорного ведомства к экс-главе крайсуда пройдет в Красногорском городском суде 20 февраля.

Анна Перова, Краснодар