Марко Рубио сообщил о закрытии 83% программ USAID

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сегодня, 10 марта, в сети X о закрытии подавляющего большинства программ Агентства США по международному развитию (USAID).

«После продолжавшегося шесть недель изучения мы официально закрываем 83% программ USAID. 5200 отмененных контрактов использовали миллиарды долларов таким образом, что они не служили (а в некоторых случаях даже вредили) ключевым национальным интересам Соединенных Штатов»,— отметил госсекретарь. По словам господина Рубио, сохраняемые программы (общим числом 1000) по согласованию с Конгрессом будут непосредственно контролироваться Государственным департаментом.

В своем сообщении господин Рубио особо поблагодарил руководимый Илоном Маском Департамент эффективности правительства США (DOGE) за помощь в проведении «такой давно назревшей и исторической реформы» USAID. Это уже второй раз за два дня, когда государственный секретарь публично выражает поддержку Илону Маску, с которым он, по сообщениям прессы, жестоко поссорился на совещании в присутствии президента США.

Подробнее о USAID и претензиях к нему администрации Дональда Трампа — в материале «Агентство развития и раздора».

Андрей Келекеев