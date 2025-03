Киеву надавили на стратегическое

Приостановка военной помощи Украине нужна для ее «анализа и пересмотра», об этом заявили в Белом доме. 5 марта Вашингтон полностью прекратил обмен разведданными с Киевом. Как сообщал The Economist, 5 марта США заморозили передачу Украине данных о нацеливании для ракетных установок HIMARS и отключили систему оповещения о воздушных атаках. Кроме того, Вашингтон официально запретил своим союзникам передавать Киеву стратегическую информацию. Речь идет о членах разведывательного альянса Five Eyes. Кроме США, в него входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада. Bloomberg указывает, что заранее о своем решении Соединенные Штаты партнеров не предупреждали. Некоторые из них продолжат передавать Украине информацию, говорят источники Financial Times. Остановка передачи разведданных может повлиять на наступательные и оборонительные операции ВСУ и работу ПВО, отмечает CNN.

Поддержка США была ключевой для Украины в части выявления и поражения военных целей, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник: «Разведданные Украине предоставляли разные страны, но США были единственные, кто передавал полный комплекс, начиная от агентурной разведки и заканчивая всеми видами технической. Это и воздушная разведка в районе Черного моря, и патрулирование вдоль западной границы Украины, и самые разные виды спутниковой разведки. Этот объем полностью возмещен никем быть не может, поскольку, естественно, разведка США превосходит возможности всех стран Североатлантического альянса вместе взятых.

По большей части страны НАТО используют в основном американскую разведывательную инфраструктуру. Что-то, конечно, по отдельности будет компенсировано, наверняка те же англичане, французы продолжат полеты своих самолетов-разведчиков, будут предоставлять информацию со спутников. Но в целом падает эффективность ударов, в том числе и по стационарным целям. Условно говоря, у вас есть завод, вы, конечно же, знаете его координаты, но это не значит, что при ударе по нему не требуется разведка. Это позволит спланировать удар с обходом ПВО, выбрать оптимальные высоты и резко повысить эффективность удара. В случае если удар наносится вслепую, высока вероятность, что аппараты будут зафиксированы, их собьют на подлете».

В Белом доме пояснили, что решение связано с «пересмотром финансирования». Советник по нацбезопасности Майк Уолц ранее указывал, что передача разведданных, как и поставки оружия Украине, прекращены до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров. Риск потери систем Patriot вызвал панику среди украинских чиновников, передает CNN. Как отмечает телеканал, ракеты для них могут закончиться у ВСУ уже через несколько недель. Кроме того, США владеют лицензией на производство, что усложняет для европейских стран задачу их воссоздания.

Однако решение о приостановке передачи разведданных намного серьезнее, рассуждает научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: «Это гораздо более серьезный удар, чем запрет на передачу вооружения и другого военного имущества Украине. Потому что у ВСУ есть некоторые запасы, которые были сделаны еще при администрации Джо Байдена, и, по некоторым данным, они позволят продержаться минимум несколько месяцев.

Но вот запрет на передачу разведывательной информации сразу же сделает вооруженные силы Украины глухими и слепыми. Это крайне осложнит их военные действия.

У Киева нет спутников-шпионов, крайне ограничены возможности авиаразведки. С помощью sky-дронов можно только лишь линию соприкосновения разведывать и тактическую глубину российских войск — все. Это может иметь гораздо более серьезные последствия, чем запрет на передачу каких-то Abrams или Bradley.

Неслучайно сразу же после этого решения мы видим, как в Киеве резко изменили свое отношение к диалогу с Соединенными Штатами и заявили о готовности этот диалог возобновить, причем исходя из того, что в этом диалоге Америка будет "большим братом"».

Администрация США сочла «позитивным первым шагом» заявление Зеленского о том, что Киев «готов сесть за стол переговоров как можно скорее», заявил вчера вечером советник по нацбезопасности Майк Уолц. Кроме того, по его словам, стороны начали обсуждать дату, место и команду для переговоров. Это подтвердили и в офисе Зеленского.

Екатерина Вихарева