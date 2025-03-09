Главные новости за неделю 3-9 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области из-за атак беспилотников введен режим повышенной готовности. Информировать население об атаках планируют через мобильное приложение «МЧС России» и в смс-рассылке.

В Таганроге уволился первый заместитель главы города Христофор Ермашов, сообщили в мэрии. По данным местных СМИ, он может перейти на работу в министерство транспорта Ростовской области.

В Ростове запланирована масштабная реконструкцию стадиона «Труд» и строительство Дворца спорта на улице Фрунзе.

Задержан председатель комитета по охране окружающей среды Ростова Владимир Таранов, ранее занимавший должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу. Его подозревают в участии в коррупционной схеме.

В Ростовской области и Крыму запустят новый пассажирский поезд, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Новый маршрут будет частью уже существующего пути между Смоленском и Симферополем.

Корпорация «Технониколь» планирует инвестировать около 8,5 млрд руб. в новые производственные проекты в Ростовской области в 2025 году. Компания намерена запустить производство экструзионного пенополистирола (XPS) и минеральной изоляции.

Начальник Управления на транспорте МВД России по СКФО Сергей Басов уволен после заседания коллегии МВД России. По данным СМИ, причиной увольнения генерал-лейтенанта стал предоставлять отпуска подчиненным в течение года.

Нехватка средств на содержание лесополос в Ростовской области составляет миллиарды рублей. Так, на обследование и приведение в порядок полезащитных лесонасаждений (лесополос) необходимо порядка 15 млрд руб.

Главу городской думы Ростова выберут 11 марта. В повестку внеочередного заседания, назначенного на этот день, включен вопрос «Об избрании Главы города Ростова-на-Дону».

В Верховный суд РФ поступила жалоба на решение о рассмотрении дела экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой в Первомайском районном суде Краснодара. Информация об этом появилась в картотеке Верховного суда.