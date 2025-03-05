Между Ростовом и Крымом запустят новый поезд

В Ростовской области и Крыму запустят новый пассажирский поезд, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Новый маршрут будет частью уже существующего пути между Смоленском и Симферополем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд будет останавливаться в нескольких населенных пунктах Ростовской области: Кутейниково, Миллерово, Каменск-Шахтинский, Лихая, Зверево, Сулин, Шахты и Новочеркасск. Рейсы будут осуществляться по нечетным дням месяца.

Первое отправление из Симферополя запланировано на 29 мая в 13:30. Прибытие в Смоленск ожидается 31 мая в 13:22.

Тат Гаспарян