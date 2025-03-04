Ростовский стадион «Труд» за 3 млрд рублей расширят до Дворца Спорта

В Ростове-на-Дону запланирована масштабная реконструкцию стадиона «Труд» и строительство Дворца спорта на улице Фрунзе. Заказчиком является государственное учреждение «Ростовоблстройзаказчик». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 3 марта.

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В проект также вошли благоустройство и озеленение территории стадиона за 3,07 млрд руб. Подрядчика определят к 21 марта 2025 года.

На месте будущего спортивного комплекса ранее располагались теннисные корты и баскетбольные площадки. Предполагается, что работы завершат в октябре 2027 года.

Николай Аксенов