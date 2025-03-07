Гордума Ростова назначила избрание главы города на 11 марта

Внеочередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва состоится 11 марта. В повестке дня мероприятия вопрос «Об избрании Главы города Ростова-на-Дону». Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Заседание начнется в 10:00, оно будет транслироваться в сети Интернет.

Напомним, гордума выбирает главу города из двух претендентов, которые перед этим определяются по итогам конкурса.

В этом году в конкурсе примут участие 12 претендентов на должность.

Конкурс назначен на 10 марта. На нем кандидаты выполнят тестовые задания, представят доклады о своем видении работы на посту главы Ростова и ответят на вопросы членов комиссии. Комиссия оценит результаты выполнения всех заданий и определит двух победителей. Из их числа городская Дума и будет избирать нового градоначальника.

Выборы нового ростовского градоначальника проводятся после того, как Алексей Логвиненко досрочно ушел с этой должности 28 января.

Сергей Иванов