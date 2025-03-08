Нехватка средств на содержание областных лесополос составляет миллиарды рублей
На обследование и приведение в порядок полезащитных лесонасаждений (лесополос) необходимо порядка 15 млрд руб. Об этом пишет газета «Наше время» со ссылкой на начальника отдела развития мелиорации областного Минсельхозпрода Юрия Цыганенко.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По его словам, соответствующие работы необходимо проводить постоянно, а разовые мероприятия – каждые десять лет. При этом тех денег, что выделяются на эти цели из бюджета региона в настоящее время, недостаточно.
Юрий Цыганенко сообщил, что из бюджета на лесополосы было выделено 86 млн руб. (на какой период не уточняется). На эти средства содержатся находящиеся в областной собственности 154 тыс. га лесополос. Всего в регионе 240 тыс. га защитных насаждений (остальные 86 тыс. га находятся в собственности муниципалитетов и частных лиц).