Уволен начальник транспортной полиции СКФО Сергей Басов

Начальник Управления на транспорте МВД России по СКФО Сергей Басов уволен после заседания коллегии МВД России, об этом сообщает издание 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник. По его данным, причиной увольнения генерал-лейтенанта стал предоставлять отпуска подчиненным в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным издания, Сергей Басов с 2012 по 2015 годы возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО Сергей Басов стал в 2021 году.

Штаб-квартира управления находится в Ростове на пл. Свободы.

Сергей Иванов