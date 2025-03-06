Задержан еще один фигурант уголовного дела следователей в Таганроге

Сотрудниками СК России при содействии управления ФСБ России по Ростовской области задержан председатель комитета по охране окружающей среды Ростова Владимир Таранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До 2021 года он занимал должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу.

Владимира Таранова подозревают в том, что он был посредником во взяточничестве между предпринимателем Куликовым и руководителем следственного отдела по Таганрогу Русланом Багмутом, его подчиненным Антоном Васильченко и начальником МРО 1 УЭБиПК областного ГУ МВД Виталием Шмыковым.

По данным следствия, предприниматель передал взятку в размере 3,5 млн руб. за прекращение проверки, связанной с реализацией контрафактного алкоголя.

Московским гарнизонным военным судом по ходатайству ГСУ СК России Владимиру Таранову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал «Ъ-Ростов», остальные фигуранты этого дела были задержаны осенью 2024 года.

Сергей Иванов