Задержан еще один фигурант уголовного дела следователей в Таганроге
Сотрудниками СК России при содействии управления ФСБ России по Ростовской области задержан председатель комитета по охране окружающей среды Ростова Владимир Таранов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
До 2021 года он занимал должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу.
Владимира Таранова подозревают в том, что он был посредником во взяточничестве между предпринимателем Куликовым и руководителем следственного отдела по Таганрогу Русланом Багмутом, его подчиненным Антоном Васильченко и начальником МРО 1 УЭБиПК областного ГУ МВД Виталием Шмыковым.
По данным следствия, предприниматель передал взятку в размере 3,5 млн руб. за прекращение проверки, связанной с реализацией контрафактного алкоголя.
Московским гарнизонным военным судом по ходатайству ГСУ СК России Владимиру Таранову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писал «Ъ-Ростов», остальные фигуранты этого дела были задержаны осенью 2024 года.