СМИ: уволился первый замглавы Таганрога Христофор Ермашов

В Таганроге уволился первый заместитель главы города Христофор Ермашов, сообщили в мэрии. По данным местных СМИ, он может перейти на работу в министерство транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрации города Ростова-на-Дону Фото: Администрации города Ростова-на-Дону

Христофор Ермашов занимал должность чуть менее полугода и отвечал на родине Чехова за экономическое развитие, закупки, потребительский рынок, туризм, внешние связи, муниципальную инспекцию и ценовую политику. Но еще до прихода чиновника в таганрогскую администрацию он был известен жителям региона по работе в Ростове-на-Дону.

В ростовский период Христофор Ермашов занимался решением проблем, связанных с работой общественного транспорта, и участвовал в разработке программы развития транспортной инфраструктуры мегаполиса. С 2010 года Христофор Ермашов работал в ростовском дептрансе, а с 2018 года по 2019-й был генеральным директором компании «Агентство развития платежных систем». С 2019 года по 2021-й он занимал пост директора департамента транспорта Ростова-на-Дону.

Тат Гаспарян