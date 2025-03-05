«Технониколь» планирует вложить 8,5 млрд рублей в новые проекты на Дону

Корпорация «Технониколь» планирует инвестировать около 8,5 млрд руб. в новые производственные проекты в Ростовской области в 2025 году, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на генерального директора компании Владимира Маркова. Компания намерена запустить производство экструзионного пенополистирола (XPS) и минеральной изоляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Марков уточнил, что оба проекта (завод по выпуску XPS и минеральной изоляции) прошли стадию инженерно-геологических изысканий. После завершения экспертизы проектной документации начнется строительство, которое планируют завершить в 2026 году.

Кроме того, новые предприятия будут выпускать теплоизоляционные материалы для различных строительных нужд, в том числе — плиты для изоляции фундаментов, полов и фасадов, а также сердечники для сэндвич-панелей и утепление для дорожного строительства. Продукция будет поставляться в южные регионы России и на Северный Кавказ.

Завод по производству минераловатной изоляции будет специализироваться на создании утеплителей, технической изоляции и материалов для огнезащиты. Его продукция будет направляться в Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.

Уточняется, что завод по производству каменной ваты станет третьим предприятием «Технониколь» в регионе, его строительство начнется в Красносулинском индустриальном парке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ТЕХНОНИКОЛЬ» было зарегистрировано в июле 1993 года. Гендиректором указан Сергей Колесников. Согласно информации с официального сайта компании, «Технониколь» управляет сетью из более 100 собственных торговых отделений, которые располагаются в России, Беларуссии и Казахстане.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам прошлого года донская компания «Атлантис-ПАК» одна из ведущих производителей упаковки в России увеличила объем выпуска продукции в денежном выражении на 11%. Производство полимерных пакетов выросло на 27%, а полиамидной колбасной оболочки – на 11%.

Снежана Стодольская