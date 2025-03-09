Bloomberg: США настаивают на смягчении тезисов относительно России в рамках G7

США настаивают на смягчении формулировок в отношении России в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Саммит пройдет в канадском Квебеке с 12 по 14 марта.

По словам собеседников агентства, США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы вопросами теневого флота танкеров России. Кроме того, Соединенные Штаты предлагают ужесточить формулировки в отношении Китая и смягчить их в отношении РФ. Основные тезисы коммюнике будут касаться морской проблематики.

США настояли на удалении слова «санкции» из совместного заявления глав МИД стран G7. Формулировка «способность России вести войну» была заменена на «получение доходов».

Накануне агентство Reuters писало, что США изучают вариант смягчения санкций в отношении энергетической отрасли России. Вашингтон допускает такой вариант в случае, если Москва согласится на прекращение боевых действий на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».