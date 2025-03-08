Скончался попавший в реанимацию депутат Госсовета Удмуртии Дьяков

Попавший в больницу после попытки суицида депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков скончался в возрасте 31 года, сообщается на его странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Дьяков, «ВКонтакте» Фото: Виктор Дьяков, «ВКонтакте»

«Был участником СВО, много помогал фронту, обеспечивал всем необходимым наши воинские подразделения, занимался разработкой новейших беспилотных систем»,— говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Дьяков совершил попытку покончить с собой 7 марта в районе Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. После этого очевидцы вызвали скорую помощь, его доставили в реанимацию. В видеозаписи перед инцидентом Виктор Дьяков объяснил свои действия «вымогательством» со стороны экс-супруги.

Господин Дьяков являлся заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он входил во фракцию «Единая Россия» (ЕР). По данным удмуртского отделения партии, он числился региональным координаторов рабочей группы по вопросам СВО. С 2023 года господин Дьяков занимал должность генерального директора АО «Институт разработок и технологий».