Депутат Госсовета Удмуртии Дьяков объяснил попытку суицида давлением экс-супруги

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», совершивший попытку суицида депутат Госсовета Удмуртии объяснил свои действия «вымогательством» со стороны бывшей жены. Видеозапись перед инцидентом была опубликована в его Telegram-канале.

Он добавил в видеозаписи, что его супруга Ольга Дьякова официально подала на развод в 2022 году. «В начале 2023 года она (экс-супруга.— "Ъ-Удмуртия") мне угрожала, что если хочешь увидеть детей, то давай алименты, а точнее давай деньги наперед. То есть это было прямое вымогательство»,— заявил господин Дьяков. Депутат утверждает, что не видел детей два года.

Отдельно господин Дьяков отметил, что одному из несовершеннолетних дают тералиджен — антипсихотический препарат. «Она (бывшая жена.— "Ъ-Удмуртия") пыталась сделать его инвалидом. Об этом она заявляла под протокол в суде Московской области»,— сказал парламентарий. Господин Дьяков утверждает, что его сын полностью здоров, вопреки словам его супруги о болезни подростка.

Напомним, 7 марта Telegram-канал «Baza» сообщил о попытке суицида господина Дьякова. Отмечается, что скорую помощь вызвали очевидцы, депутат был доставлен в реанимацию.

Господин Дьяков является заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он входит во фракцию «Единая Россия» (ЕР). По данным удмуртского отделения партии, он числится региональным координаторов рабочей группы по вопросам СВО. С 2023 года господин Дьяков занимает должность генерального директора АО «Институт разработок и технологий».