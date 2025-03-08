В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что в Дагестане и Чечне заблокирован мессенджер Telegram. По его словам, решение о блокировке было принято «на федеральном уровне» после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Гамзатов допустил, что в будущем Telegram разблокируют. От чего это зависит, он не уточнил. Он порекомендовал в качестве альтернативы пользоваться «ВКонтакте».

Погром в аэропорту Махачкалы произошел 29 октября 2023 года после посадки самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Толпа прорвалась к судну в поисках пассажиров, оттеснив сотрудников службы безопасности. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб. Полиция задержала свыше 200 участников беспорядков, пострадали 23 представителя власти.

Приговоры вынесли уже более десяти участникам погрома, их признали виновными в массовых беспорядках и отказе соблюдать требования правоохранительных органов (ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 263.1 УК РФ). В последний раз суд в марте приговорил четырех фигурантов к срокам от восьми до более девяти лет лишения свободы.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».