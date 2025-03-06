Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы отправятся в колонию

Кировский районный суд Ставропольского края огласил приговор еще четверым участникам погромов на территории махачкалинского аэропорта Уйташ в октябре 2023 года. Им назначены сроки лишения свободы от восьми до девяти лет четырех месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Ставропольской краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кадр из видео очевидца

Жители Дагестана Исмаил Ибаков, Шамиль Мирзабеков, Магомед Халилбегов признаны судом виновными в участии в массовых беспорядках, «сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества с применением предметов, представляющих опасность для окружающих» (ч. 2 ст. 212 УК РФ), а также в неисполнении требований транспортной безопасности группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ). Еще один фигурант уголовного дела Максуд Щейхгасанов, кроме того, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2023 года Максуд Щейхгасанов, Исмаил Ибаков, Шамиль Мирзабеков, Магомед Халилбегов приняли участие в беспорядках в аэропорту Уйташ, куда прибыл рейс из Израиля. Акция сопровождалась «насилием и уничтожением имущества». В результате было повреждено и уничтожено имущество аэропорта на сумму 24 млн руб., работа аэропорта была фактически блокирована. 23 сотрудникам правоохранительных органов в ходе беспорядков были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Александра Ларинцева, Пятигорск