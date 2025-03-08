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Коммерсантъ FM
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Google отключила обмен

Как решение корпорации по российским дата-центрам скажется на пользователях

Google отключился от части инфраструктуры на территории России, а именно точек обмена трафиком и дата-центров. Издание RusBase обратило внимание, что информация о пиринговых соединениях американской корпорации пропала из открытой международной базы PeeringDB. При этом за последние три года нигде, кроме России, данные о подключении к сервисам Google не исчезали из публичного доступа. По данным интернет-архива Wayback Machine, процесс начался осенью 2024-го. Участники рынка отмечают, что трафик сохранится, но теперь будет идти через транзитные соединения.

Фото: Albert Gea / Reuters

Фото: Albert Gea / Reuters

Из-за этого может замедлиться скорость работы некоторых сервисов Google, считает телеком-аналитик, автор проекта ablaud 62 Алексей Бойко: «Трафик теперь будет перераспределяться как по оставшимся стыкам, так и через промежуточные компании. Это может сказаться даже просто на веб-браузинге — страницы станут загружаться гораздо медленнее. Наверное, при работе с почтой мы ничего такого не заметим, а, скажем, на сервисах, требующих высокой быстроты передачи информации — то, что связано с голосом и видео — это может сказываться.

Нули уже не считаются

По каким причинам Google могла пойти на такое? Поскольку официальных заявлений нет, мы здесь вынуждены гадать. Но нетрудно вспомнить некий иск на сумму с бесконечным числом нулей к Google. Можно вспомнить то, что здесь производились какие-то манипуляции с остатками инфраструктуры Google. Компания всегда сможет, по крайней мере, сослаться на то, что у нее нет физической возможности для продолжения деятельности. Может быть, это отражает какой-то идущий диалог или то, что договоренность, напротив, не удалось достичь и идет процесс "разбивания горшков"».

«МегаФон» подтвердил, что Google отключился от его точки обмена трафиком. Провайдер попал под санкции США в 2023-м. В остальных случаях, речь может идти только об исчезновении информации о подключении. И появление проблем у пользователей будет зависеть от реакции телеком-операторов, говорит IT-эксперт, бывший генеральный директор хостинг-провайдера DiPHOST Филипп Кулин: «Google, во-первых, штрафуют постоянно, представительство корпорации закрыто, она имеет юридические проблемы. С другой стороны, есть разные санкции. В-третьих, — проблемы с платежами. Google не то, чтобы он планомерно уходит, просто так получается, что ей надо выключать какие-то сервисы, так как корпорация не может обеспечить их работу. Политические штрафы, они есть. А если это будут штрафы, которые будут выглядеть неполитическими решениями, например, Google не убрала оборудование, какую-то прибыль утаил, то они останутся и после смены политической воли. Поскольку присутствие такого крупного игрока, как Google, выгодно провайдерам, неважно каким, бизнес будет пытаться обойти все эти санкции.

И большинство оборудования до сих пор работает только потому, что это выгодно самим провайдерам, и они за свой счет уже вне договора его дальше поддерживают. Например, в России взрыв трафика и развития каналов начался, когда разрасталась "ВКонтакте". Причем сама она к этому отношения никакого не имеет. Пользователи стали просить доступ ко "ВКонтакте", соцсеть тормозила, и провайдеры только под нее начали протягивать кабели.

Google не может поддерживать и отвечать за оборудование, она просто убирает свою информацию из публичного доступа. Точки обмена трафика — подсанкционные. Туда пришли каналы и вывесили объявление: "Вот я, вот, можете со мной обмениваться трафиком". Но, в принципе, можно это объявление не вешать, а просто подходить к каждому и предлагать обмен».

Освободившаяся инфраструктура может заинтересовать российские компании, не исключает сооснователь видеохостинга Kinescope Александр Павлычев: «На тех точках обмена трафиком, которые входят в топ-10 в России, действительно произошло отключение, но объем трафика был совсем незначительный. И мы видим, например, что часть сессий точно подняты, то есть они функционируют. Это можно расценивать как уменьшение издержек. У них же трафик просел, соответственно, есть механизмы санкций, которые препятствуют поддержке оборудования. Привычным образом его у компании обновить возможности нет. Это похоже на то, как ушли бренды люксовой одежды. То есть они держат помещения, умудряются даже витрину обновлять.

Google получила штраф с 36 нулями

Как это может отразиться на бизнесе? Появились некоторые свободные емкости для российских игроков. Кто-то их заэксплуатирует. Тот же Rutube, который сейчас активно выстраивает свою инфраструктуру. Потому что они не успевали за короткий промежуток времени масштабироваться, и они покупали часть мощностей у VK Cloud. Соответственно, сейчас они больше упор делают на свое железо, на свои сети. Но надо проанализировать и Telegram, потому что мессенджер очень активно начинает ввязываться в борьбу видеохостингов».

В январе штраф Google в России достиг 1,8 дуодециллиона руб. В этом числе 39 нулей. Сумма превышает мировой ВВП. Текущая капитализация американской корпорации в триллионы раз меньше. Российские СМИ начали подавать иски к Google после блокировки YouTube-каналов «Царьград» и РИА ФАН. В ноябре 2023 года российское дочернее предприятие компании признали банкротом. 7 марта Google в России оштрафовали снова — на 3,5 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле соцсетей.

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Александра Абанькова, Ольга Крупеник

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