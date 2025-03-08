Google отключила обмен

Google отключился от части инфраструктуры на территории России, а именно точек обмена трафиком и дата-центров. Издание RusBase обратило внимание, что информация о пиринговых соединениях американской корпорации пропала из открытой международной базы PeeringDB. При этом за последние три года нигде, кроме России, данные о подключении к сервисам Google не исчезали из публичного доступа. По данным интернет-архива Wayback Machine, процесс начался осенью 2024-го. Участники рынка отмечают, что трафик сохранится, но теперь будет идти через транзитные соединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Из-за этого может замедлиться скорость работы некоторых сервисов Google, считает телеком-аналитик, автор проекта ablaud 62 Алексей Бойко: «Трафик теперь будет перераспределяться как по оставшимся стыкам, так и через промежуточные компании. Это может сказаться даже просто на веб-браузинге — страницы станут загружаться гораздо медленнее. Наверное, при работе с почтой мы ничего такого не заметим, а, скажем, на сервисах, требующих высокой быстроты передачи информации — то, что связано с голосом и видео — это может сказываться.

По каким причинам Google могла пойти на такое? Поскольку официальных заявлений нет, мы здесь вынуждены гадать. Но нетрудно вспомнить некий иск на сумму с бесконечным числом нулей к Google. Можно вспомнить то, что здесь производились какие-то манипуляции с остатками инфраструктуры Google. Компания всегда сможет, по крайней мере, сослаться на то, что у нее нет физической возможности для продолжения деятельности. Может быть, это отражает какой-то идущий диалог или то, что договоренность, напротив, не удалось достичь и идет процесс "разбивания горшков"».

«МегаФон» подтвердил, что Google отключился от его точки обмена трафиком. Провайдер попал под санкции США в 2023-м. В остальных случаях, речь может идти только об исчезновении информации о подключении. И появление проблем у пользователей будет зависеть от реакции телеком-операторов, говорит IT-эксперт, бывший генеральный директор хостинг-провайдера DiPHOST Филипп Кулин: «Google, во-первых, штрафуют постоянно, представительство корпорации закрыто, она имеет юридические проблемы. С другой стороны, есть разные санкции. В-третьих, — проблемы с платежами. Google не то, чтобы он планомерно уходит, просто так получается, что ей надо выключать какие-то сервисы, так как корпорация не может обеспечить их работу. Политические штрафы, они есть. А если это будут штрафы, которые будут выглядеть неполитическими решениями, например, Google не убрала оборудование, какую-то прибыль утаил, то они останутся и после смены политической воли. Поскольку присутствие такого крупного игрока, как Google, выгодно провайдерам, неважно каким, бизнес будет пытаться обойти все эти санкции.

И большинство оборудования до сих пор работает только потому, что это выгодно самим провайдерам, и они за свой счет уже вне договора его дальше поддерживают. Например, в России взрыв трафика и развития каналов начался, когда разрасталась "ВКонтакте". Причем сама она к этому отношения никакого не имеет. Пользователи стали просить доступ ко "ВКонтакте", соцсеть тормозила, и провайдеры только под нее начали протягивать кабели.

Google не может поддерживать и отвечать за оборудование, она просто убирает свою информацию из публичного доступа. Точки обмена трафика — подсанкционные. Туда пришли каналы и вывесили объявление: "Вот я, вот, можете со мной обмениваться трафиком". Но, в принципе, можно это объявление не вешать, а просто подходить к каждому и предлагать обмен».

Освободившаяся инфраструктура может заинтересовать российские компании, не исключает сооснователь видеохостинга Kinescope Александр Павлычев: «На тех точках обмена трафиком, которые входят в топ-10 в России, действительно произошло отключение, но объем трафика был совсем незначительный. И мы видим, например, что часть сессий точно подняты, то есть они функционируют. Это можно расценивать как уменьшение издержек. У них же трафик просел, соответственно, есть механизмы санкций, которые препятствуют поддержке оборудования. Привычным образом его у компании обновить возможности нет. Это похоже на то, как ушли бренды люксовой одежды. То есть они держат помещения, умудряются даже витрину обновлять.

Как это может отразиться на бизнесе? Появились некоторые свободные емкости для российских игроков. Кто-то их заэксплуатирует. Тот же Rutube, который сейчас активно выстраивает свою инфраструктуру. Потому что они не успевали за короткий промежуток времени масштабироваться, и они покупали часть мощностей у VK Cloud. Соответственно, сейчас они больше упор делают на свое железо, на свои сети. Но надо проанализировать и Telegram, потому что мессенджер очень активно начинает ввязываться в борьбу видеохостингов».

В январе штраф Google в России достиг 1,8 дуодециллиона руб. В этом числе 39 нулей. Сумма превышает мировой ВВП. Текущая капитализация американской корпорации в триллионы раз меньше. Российские СМИ начали подавать иски к Google после блокировки YouTube-каналов «Царьград» и РИА ФАН. В ноябре 2023 года российское дочернее предприятие компании признали банкротом. 7 марта Google в России оштрафовали снова — на 3,5 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле соцсетей.

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Александра Абанькова, Ольга Крупеник