Аэропорты Грозного и Владикавказа приостановили работу

Росавиация сообщила, что в 3:13 мск введены временные ограничения на прием и отправку самолетов из аэропортов Грозного и Владикавказа. Там уточнили, что решение принято с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ведомство также уточнило, что в 2:23 мск сняты ограничения на работу аэропорта Волгограда. Их ввели вечером 7 марта. Один самолет был вынужден сесть на запасной аэродром.

Вечером 7 марта, по данным Минобороны, над территорией России сбили 43 беспилотника. В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА.