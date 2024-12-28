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Коммерсантъ FM
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Инвестпрограмма РЖД в 2025 году будет на 30% меньше, чем в 2024-м

Совет директоров ОАО РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, ее сумма составит 890,9 млрд руб. Большая часть средств (298,5 млрд руб.) пойдет на обновление инфраструктуры, в том числе на ремонт пути (4,5 тыс. км), замену устройств автоматики, электроснабжения и связи, меры транспортной безопасности. «Ъ» писал, что инвестпрограмма на 2024 год заметно выросла относительно плана — до 1,49 трлн руб. вместо 1,28 трлн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу холдинга, на проекты развития Восточного полигона потратят 116,9 млрд руб., Центрального транспортного узла — 67,2 млрд, на проект высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург — 46 млрд руб. На обновление подвижного состава выделено 257,2 млрд руб. В частности, планируется закупить 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава.

Согласно инвестпрограмме и финплану РЖД, по итогам этого года погрузка должна снизиться на 4% к 2023 году, а чистая прибыль вместо плановых 122 млрд руб. составит всего 15 млрд руб. Отставание погрузки от плана объясняется прежде всего сдвигом автодорожных строек, падением отгрузок через терминал ОТЭКО в Тамани и неудовлетворительной работой сервисных предприятий локомотивного комплекса.

Подробности — в материале «Ъ» «ОАО РЖД подвели смежники».

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