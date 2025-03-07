Песков рассказал о безопасности российских военнослужащих в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на необходимом уровне. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов об обострении ситуации в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее в населенных преимущественно алавитами регионах начались столкновения между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками экс-президента Башара Асада. Как минимум 13 сотрудников службы госбезопасности Сирии погибли в результате столкновений. Власти Сирии проводят операцию по поиску сторонников бывшего президента и тех, кто им оказывал помощь, в провинциях Латакия и Тартус. Вооруженные силы Сирии взяли под контроль центры этих провинций.