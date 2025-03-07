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Инвестиции в сроки

Топ-менеджеров компании QBF ждут в местах не столь отдаленных

От девяти до семнадцати лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений для четверых топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Под видом вложения средств в серьезные финансовые инструменты, злоумышленники, среди которых был внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина, похитили у сотен вкладчиков более 2 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Пресненском суде Москвы близится к развязке громкий процесс по делу бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина, директора филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимира Пахомова, директора питерского офиса Алексея Голубева и руководителя юридического департамента Евгении Россиевой.

Менеджеры QBF обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Рассмотрение этого дела началось еще в октябре 2023 года. В ходе состоявшихся прений самое мягкое наказание — девять лет лишения свободы — гособвинитель запросил для Алексея Голубева. Экс-юриста Россиеву, по мнению прокурора, следует отправить в колонию на 15 лет, а наиболее активных участников ОПС Матюхина и Пахомова — на 17.

Формально свою деятельность созданная в 2008 году компания QBF прекратила 8 июля 2021 года, когда Центробанк лишил ее лицензии. По факту же осуществлять какие-либо операции организация перестала еще в мае того же года, после того как сотрудники ГУЭБиПК МВД и столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге провели масштабную спецоперацию. Мероприятия проходили в рамках возбужденного следственным департаментом МВД в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве. В общей сложности тогда было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская наб., 8, стр. 1) «Москва-Сити».

Первыми были задержаны соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев (21 сентября 2023 года в особом порядке получил восемь лет колонии общего режима), Евгения Россиева и Владимир Пахомов.

По версии следствия, средства граждан QBF привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые инструменты, однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, покупая акции, недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочее.

Вкладывать средства в различные проекты инвесткомпании клиенты начали еще в 2009 году, клюнув на обещанную высокую прибыль (порядка 20% годовых).

Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но, как потом выяснилось, исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился QBF, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням потерпевших был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало вип-персон, которые внесли очень крупные суммы (вплоть до 1 млрд руб.), но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Организатором аферы правоохранители считают уехавшего в январе 2021 года в Объединенные Арабские Эмираты бенефициара группы QBF Романа Шпакова.

Дела в отношении него и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство. После отъезда за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался Станислав Матюхин. Как говорят потерпевшие, именно последний до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.

Отметим, что гендиректором QBF 39-летний Станислав Матюхин, внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год), был назначен в 2017 году. До этого он успел поработать в Федеральной службе по финансовым рынкам и том же Центробанке. Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж. При этом на допросах Станислав Матюхин утверждал, что участие в QBF ему якобы ничего, кроме проблем, не принесло. Одной из таковых для него оказались претензии известной балерины Анастасии Волочковой, инвестировавшей в детище господина Шпакова порядка 3 млн руб.

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Правда, возвращая приме часть вложенных средств (500 тыс. руб.), господин Матюхин, по версии следствия, рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах. Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А Станислав Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.

Олег Рубникович

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