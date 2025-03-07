Прокуратура запросила до 20 лет для брокеров, похитивших деньги у Волочковой

Прокурор попросил дать от 14 до 20 лет руководителям брокерской компании QBF, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагаемых соучастников преступления, в частности, обвиняют в хищении 1,7 млн руб. у балерины Анастасии Волочковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточняют собеседники агентства, сейчас обвиняемые не признают свою вину. Среди них указаны гендиректор компании QBF Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев.

По данным следствия, они предлагали состоятельным клиентам высокий процент дохода при доверительном вкладе большой суммы. В результате все их деньги похищали. Анастасия Волочкова утверждает, что в 2020 году инвестировала в компанию 3 млн руб., из них 1,7 млн руб. ей не вернули. Кроме балерины потерпевшими по делу официально проходит около 500 человек. Ущерб оценивается в 5–7 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Пирамиде приглянулась прима».