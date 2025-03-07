SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Американская компания SpaceX во время восьмого тестового запуска прототипа корабля Starship потеряла с ним связь. Нижняя часть ракеты-носителя — многоразовый носитель Super Heavy — приземлилась обратно на стартовый комплекс. Это уже третья успешная посадка Super Heavy за все время испытаний, но вторая неудача при запуске Starship в этом году.

Ракета стартовала в 18:30 по местному времени (2:30 по мск) с космодрома в Бока-Чика в Техасе. Во время полета Starship «произошел быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства», и связь с ним была потеряна, сообщила пресс-служба SpaceX в своем аккаунте в X. В компании пообещали, что изучат все данные, чтобы лучше понять первопричину неудачи.

По информации Reuters, Starship взорвался в космосе через несколько минут после старта. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о временном закрытии двух аэропортов во Флориде из-за угрозы падения обломков корабля, передает CBS News Miami.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система высотой 121 м и массой 5 тыс. т, состоит из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Сейчас она способна выводить на низкую орбиту грузы массой до 150 т. SpaceX рассчитывает, что в будущем корабль будет выполнять полеты на Луну и Марс.

Первые три пуска корабля завершились неудачей. Во время четвертого в июне 2024 года Starship впервые вернулся на Землю. В октябре SpaceX провела пятый испытательный пуск, и это был первый раз, когда компания сумела вернуть первую ступень ракеты на стартовую площадку. Шестой запуск прошел в ноябре. В середине января 2025-го SpaceX сообщила о потере верхней части ракеты Starship в рамках седьмого тестового полета.