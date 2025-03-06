Главные новости за 6 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Корму танкера «Волгонефть-239» полностью достали из воды. Специалисты разрезали ее на крупные фрагменты.

ТАСС: жена экс-мэра Сочи угрожала двум свидетелям убийством. По данным агентства, в рамках уголовного дела задержан еще один фигурант.

Около 5,8 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Причиной стала авария на сетях «Крымэнерго».

Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, постепенно выводят из искусственной комы. Ребенок приходит в себя и реагирует на слова.

На Кубани приостановили деятельность двух магазинов сети «Светофор». Во время проверки выявили нарушения санитарных требований.

На Кубани откроют резервуарный парк для хранения 2,6 млн тонн нефтепродуктов. По данным «Ъ-Кубань», заказчиком строительства выступил ООО «КНГК-ИНПЗ»

В 2025 году власти Краснодарского края направят на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водоснабжения 6,1 млрд руб. Об этом заявил губернатор на совещании по вопросу водоснабжения жителей региона.

В Краснодаре стартует прием заявлений на ипотечную выплату медикам. Работники смогут подать заявления на получение выплаты в размере 1,5 млн руб. для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Краснодар стал лидером по площади нераспроданного жилья. На каждого жителя краевого центра приходится 5,7 кв. м свободных жилых площадей, что на 0,2 кв. м больше, чем годом ранее.