На реконструкцию объектов водоснабжения на Кубани направят 6,1 млрд рублей

В 2025 году власти Краснодарского края направят на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водоснабжения 6,1 млрд руб. Об этом заявил губернатор на совещании по вопросу водоснабжения жителей региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, впервые в Краснодарском крае выделяют такую сумму на год для реконструкции и строительства объектов водоснабжения. Дополнительное финансирование регион может получать в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ.

Как рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в 2015 году на улучшение водоснабжения в бюджете региона было запланировано 62,9 млн руб. В 2017 году – 500 млн руб. По его словам, сейчас у края есть «реальные возможности» повысить качество водоснабжения.

Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что в 2025 году стартовал новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 2027 года в крае запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 45 водозаборных сооружений и около 600 км сетей. Одним из ключевых мероприятий является строительство семи линейных объектов водоснабжения общей протяженностью 24 км в Сочи.

Он также сообщил, что в этом году региональные власти планируют завершить строительство водозабора в Усть-Лабинске, еще один – реконструируют в станице Саратовской, построят вторую нитку водовода на водозаборных сооружениях Горячего Ключа. В Успенском районе начнут возведение сетей протяженностью более 28 км и очистных сооружений для обеспечения чистой питьевой водой поселка Мичуринского, хутора Белецкий, села Маламино, аула Кургоковский. Кроме того, начнется строительство резервуаров чистой воды в Крымске, водовода от поселка Синегорска до поселка Нового в Абинском районе, комплекса химводоподготовки в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа.

Принимаемые меры приведут к улучшению качества водоснабжения для 285 тыс. жителей Краснодарского края к 2027 году.

Алина Зорина